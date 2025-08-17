Зеленский летит в Брюссель, где встретится с фон дер Ляйен

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 17 августа, прибудет в Брюссель, где проведет встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили в Европейской комиссии.

Зеленский и фон дер Ляйен 17 августа проведут переговоры в Брюсселе и выйдут к СМИ.

"Президент фон дер Ляйен встретится с президентом Зеленским в воскресенье, 17 августа, и проведет совместную пресс-конференцию", – сообщил собеседник "ЕвроПравды".

По данным "Европейской правды", самолет Зеленского вылетел из Польши около 12:40 по Киеву и направляется в Брюссель.

Ранее сообщалось, что европейские лидеры хотят отправить в Вашингтон в понедельник, 18 августа, на встречу президентов Украины и США своих "тяжеловесов" для поддержки Киева.

Речь шла о президенте Финляндии Александре Стуббе и генеральном секретаре НАТО Марке Рютте.

Напомним, после встречи двух лидеров на Аляске Трамп заявил, что договорился с Путиным об обмене территориями и "Зеленский должен это принять".

Подробный анализ и инсайды о том, о чем договорились Путин и Трамп, читайте в статье "ЕвроПравды" "Победа Путина, удар по Украине. О чем Трамп договорился на Аляске".