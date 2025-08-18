ЗМІ: у США не очікують на тристоронній саміт після зустрічі Трампа і Зеленського

У Білому домі вважають, що зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським та лідерами європейських країн не обов’язково має призвести до тристороннього саміту за участю Росії.

Про це співрозмовник у Білому домі сказав The Washington Post, пише "Європейська правда".

Співрозмовник видання заявив, що США сподіваються, що цього тижня відбудеться тристороння зустріч між Трампом, Путіним і Зеленським.

"Однак представник попередив, що Білий дім не обов'язково очікує, що зустріч у понеділок принесе такі результати", – зазначило видання.

Звернемо увагу, що 18 серпня президент Володимир Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Трампом після того, як той провів саміт із Путіним. Вони зустрінуться близько 20:15 за київським часом.

Разом з українським лідером до США летять кілька європейських лідерів. Проте, за даними ЗМІ, спершу у Зеленського відбудеться двостороння зустріч лише з Трампом. Опісля буде спільна зустріч з європейцями.

Напередодні зустрічі із Зеленським Трамп заявив, що український президент може "майже миттєво" завершити війну з Росією, якщо захоче.

