СМИ: в США не ожидают трехстороннего саммита после встречи Трампа и Зеленского

В Белом доме считают, что встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран не обязательно должна привести к трехстороннему саммиту с участием России.

Об этом собеседник в Белом доме сказал The Washington Post, пишет "Европейская правда".

Собеседник издания заявил, что США надеются, что на этой неделе состоится трехсторонняя встреча между Трампом, Путиным и Зеленским.

"Однако представитель предупредил, что Белый дом не обязательно ожидает, что встреча в понедельник принесет такие результаты", – отметило издание.

Обратим внимание, что 18 августа президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом после того, как тот провел саммит с Путиным. Они встретятся около 20:15 по киевскому времени.

Вместе с украинским лидером в США летят несколько европейских лидеров. Однако, по данным СМИ, сначала у Зеленского состоится двусторонняя встреча только с Трампом. После будет совместная встреча с европейцами.

Накануне встречи с Зеленским Трамп заявил, что украинский президент может "почти мгновенно" завершить войну с Россией, если захочет.

