Трамп: Зеленський може майже миттєво завершити війну, якщо захоче

Новини — Понеділок, 18 серпня 2025, 07:45 — Уляна Кричковська

Американський президент Дональд Трамп перед зустріччю із президентом Володимиром Зеленським заявив, що той може "майже миттєво" завершити війну з Росією, якщо захоче.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Напередодні зустрічі із Зеленським Трамп заявив, що український президент "може майже миттєво закінчити війну з Росією, якщо захоче, або ж продовжити боротьбу". 

"Згадайте, як все почалося. Жодного повернення Обами, який віддав Крим (12 років тому, без єдиного пострілу!), і ЖОДНОГО ВСТУПУ УКРАЇНИ В НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються!!!" – написав він у соцмережі.

Скриншот: Truth Social
Зазначимо, цього ж дня  Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Трампом. Разом з українським лідером до США летять кілька європейських лідерів. Проте, за даними ЗМІ, спершу у Зеленського відбудеться двостороння зустріч лише з Трампом. Опісля буде спільна зустріч з європейцями.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що Путін на саміті на Алясці погодився на надання Україні "міцних гарантій безпеки" з боку США та європейських союзників в рамках потенційної мирної угоди.

Зеленський заявив у неділю, що у нього немає детальної інформації про те, які гарантії безпеки для України обговорювали Трамп і Путін на Алясці – але він відзначив "важливий сигнал" від президента США.

Очікується, що це питання буде обговорено під час візиту Володимира Зеленського до Білого дому 18 серпня.

