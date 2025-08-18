У Латвії заблокували доступ до ще дев’яти сайтів з роспропагандою

У Латвії Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) ухвалила рішення обмежити доступ ще до дев'яти інтернет-ресурсів, що поширюють російську пропаганду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

У повідомленні уточнюється, що рада отримала лист від іншої компетентної державної установи про перевірку сайтів gazetazemlya.ru, donday.ru, konstcvr.ru, veteransrussian.ru, dongau.ru, amursu.ru, pskgu.ru, spb.myhistorypark.ru і gtrkmariel.ru.

Найімовірніше, цю перевірку провела Служба державної безпеки (СДБ). У листі вказується, що на цих інтернет-сайтах поширюється однобічна і тенденційна інформація про війну Росії проти України, мобілізується інформаційна та громадська підтримка російських військових, які воюють в Україні, легітимізується приналежність Росії незаконно окупованих і анексованих українських територій, зміцнюється вигідне Росії розуміння історії, а також формується позитивне ставлення до Росії в цілому.

На думку СДБ, це може негативно вплинути на згуртованість суспільства в Латвії, міжетнічні стосунки, розуміння цінностей, а також на солідарність Латвії та підтримку України в питаннях її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності.

NEPLP і СДБ встановили, що на зазначених сайтах поширюють викривлену і недостовірну інформацію про події в Росії та світі, зокрема про війну в Україні, виправдовують вторгнення Росії в Україну і підтримують приєднання частини українських територій до Росії.

Також зафіксовано повідомлення про "спеціальну військову операцію" в Україні, що відповідають завданням російської пропаганди, а опублікована інформація спрямована проти незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Латвії.

4 серпня у Латвії Національна рада електронних ЗМІ вирішила закрити доступ до ще десяти інтернет-сторінок, що поширюють російську пропаганду.

Наприкінці липня NEPLP заблокувала доступ до низки російських сайтів, зокрема до ресурсів для набору солдатів для участі у війні РФ проти України.