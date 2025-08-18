В Латвии заблокировали доступ еще к девяти сайтам с роспропагандой

В Латвии Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) принял решение ограничить доступ еще к девяти интернет-ресурсам, распространяющим российскую пропаганду.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

В сообщении уточняется, что совет получил письмо от другого компетентного государственного учреждения о проверке сайтов gazetazemlya.ru, donday.ru, konstcvr.ru, veteransrussian.ru, dongau.ru, amursu.ru, pskgu.ru, spb.myhistorypark.ru и gtrkmariel.ru.

Вероятнее всего, эту проверку провела Служба государственной безопасности (СГБ). В письме указывается, что на этих интернет-сайтах распространяется односторонняя и тенденциозная информация о войне России против Украины, мобилизуется информационная и общественная поддержка российских военных, воюющих в Украине, легитимизируется принадлежность России незаконно оккупированных и аннексированных украинских территорий, укрепляется выгодное России понимание истории, а также формируется положительное отношение к России в целом.

По мнению СГБ, это может негативно повлиять на сплоченность общества в Латвии, межэтнические отношения, понимание ценностей, а также на солидарность Латвии и поддержку Украины в вопросах ее независимости, суверенитета и территориальной целостности.

NEPLP и СГБ установили, что на указанных сайтах распространяют искаженную и недостоверную информацию о событиях в России и мире, в частности о войне в Украине, оправдывают вторжение России в Украину и поддерживают присоединение части украинских территорий к России.

Также зафиксированы сообщения о "специальной военной операции" в Украине, соответствующие задачам российской пропаганды, а опубликованная информация направлена против независимости, суверенитета и территориальной целостности Латвии.

4 августа в Латвии Национальный совет электронных СМИ решил закрыть доступ к еще десяти интернет-страницам, распространяющим российскую пропаганду.

В конце июля NEPLP заблокировала доступ к ряду российских сайтов, в частности к ресурсам для набора солдат для участия в войне РФ против Украины.