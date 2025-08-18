У Литві ініціюють позбавлення міністра транспорту депутатської недоторканності

Генеральний прокурор Литви Ніда Грунскене направила до парламенту запит на притягнення депутата Сейму, виконувача обов’язків міністра транспорту і сполучення, соціал-демократа Еугеніюса Сабутіса до кримінальної відповідальності.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Як повідомила Генеральна прокуратура, запит на позбавлення Сабутіса депутатського імунітету було направлено до Сейму після вивчення даних щодо "чекової" справи.

За даними прокуратури, попереднє розслідування пов'язане з відшкодуванням витрат депутатів Йонавської муніципальної райради в період 2019-2023 років. На думку правоохоронних органів, зібрані дані свідчать про те, що в діях депутата Сейму Сабутіса, який обіймав посаду депутата райради з 11 квітня 2019 року до 12 листопада 2020 року, вбачаються ознаки зловживання службовим становищем, підроблення документа або розпорядження підробленим документом, а також розкрадання майна.

Прокуратура нагадує, що кримінальну справу порушують щодо особи, яка вчинила кримінальне діяння, і таку особу може бути притягнуто до кримінальної відповідальності лише з дозволу компетентного органу, однак щодо неї не може бути складено повідомлення про підозру, її не можуть допитати як підозрювану чи визнати підозрюваною, її не можуть заарештувати чи її свободу не можуть заарештувати.

Запит Генерального прокурора про позбавлення депутатської недоторканності депутата Сейму підлягає розгляду і рішення щодо нього ухвалюється в Сеймі на засіданні депутатів Сейму.

В.о. міністра транспорту і сполучення Сабутіс минулого тижня був допитаний у "чековій" справі у зв'язку з розслідуванням нецільового використання коштів, виділених на діяльність депутатів Йонавської районної ради. Раніше політик заявляв, що правоохоронні органи цікавляться оплатою його витрат як депутата Йонавської районної ради за період 2019-2020 років.

Соціал-демократ стверджує, що впевнений у своїй невинуватості.

Сабутіс не побажав вдаватися в подробиці обставин, коли і як він дізнався про те, що став фігурантом "чекової" справи.

Соціал-демократ також підтвердив, що інформація про присвоєння йому статусу спеціального свідка стала одним із чинників, які спонукали його ухвалити рішення не претендувати на посаду прем'єр-міністра.

Після того, як громадський діяч Андрюс Тапінас розпочав серію розслідувань Skaidrinam, пов'язаних із нецільовим використанням муніципальних депутатських коштів, та скандалу, який послідував після цього, багато муніципалітетів потрапили під пильну увагу правоохоронних органів.

Попередній лідер соціал-демократів Гінтаутас Палуцкас вирішив піти у відставку з посади прем’єра Литви після того, як правоохоронні органи розпочали два досудові розслідування, пов'язані з його підозрілими діловими звʼязками.

