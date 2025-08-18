В Литве инициируют лишение министра транспорта депутатской неприкосновенности

Генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене направила в парламент запрос на привлечение депутата Сейма, исполняющего обязанности министра транспорта и сообщения, социал-демократа Эугениюса Сабутиса к уголовной ответственности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Как сообщила Генеральная прокуратура, запрос на лишение Сабутиса депутатского иммунитета был направлен в Сейм после изучения данных по "чековому" делу.

По данным прокуратуры, предварительное расследование связано с возмещением расходов депутатов Йонавского муниципального райсовета в период 2019-2023 годов. По мнению правоохранительных органов, собранные данные свидетельствуют о том, что в действиях депутата Сейма Сабутиса, занимавшего должность депутата райсовета с 11 апреля 2019 года до 12 ноября 2020 года, усматриваются признаки злоупотребления служебным положением, подделки документа или распоряжения поддельным документом, а также хищения имущества.

Прокуратура напоминает, что уголовное дело возбуждается в отношении лица, совершившего уголовное деяние, и такое лицо может быть привлечено к уголовной ответственности только с разрешения компетентного органа, однако в отношении него не может быть составлено сообщение о подозрении, его не могут допросить в качестве подозреваемого или признать подозреваемым, его не могут арестовать или его свободу не могут арестовать.

Запрос Генерального прокурора о лишении депутатской неприкосновенности депутата Сейма подлежит рассмотрению и решение по нему принимается в Сейме на заседании депутатов Сейма.

И.о. министра транспорта и сообщения Сабутис на прошлой неделе был допрошен по "чековому" делу в связи с расследованием нецелевого использования средств, выделенных на деятельность депутатов Йонавского районного совета. Ранее политик заявлял, что правоохранительные органы интересуются оплатой его расходов как депутата Йонавского районного совета за период 2019-2020 годов.

Социал-демократ утверждает, что уверен в своей невиновности.

Сабутис не пожелал вдаваться в подробности обстоятельств, когда и как он узнал о том, что стал фигурантом "чекового" дела.

Социал-демократ также подтвердил, что информация о присвоении ему статуса специального свидетеля стала одним из факторов, побудивших его принять решение не претендовать на должность премьер-министра.

После того, как общественный деятель Андрюс Тапинас начал серию расследований Skaidrinam, связанных с нецелевым использованием муниципальных депутатских средств, и последовавшего за этим скандала, многие муниципалитеты попали под пристальное внимание правоохранительных органов.

Предыдущий лидер социал-демократов Гинтаутас Палуцкас решил уйти в отставку с поста премьера Литвы после того, как правоохранительные органы начали два досудебных расследования, связанные с его подозрительными деловыми связями.

