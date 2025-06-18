Експосол США в Україні балотується в Конгрес

Американська карʼєрна дипломатка Бріджит Брінк, яка майже три роки очолювала посольство США в Україні, вирішила балотуватись до Палати представників у рідному штаті Мічиган.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У відеоролику, присвяченому початку передвиборчої кампанії Брінк, підкреслюється її родинне коріння, а також робота на посаді посла США в Україні.

Дипломатка також критикує президента США Дональда Трампа, який "продовжує тиснути на нашого демократичного союзника – Україну, а не на агресора – Росію".

"Умиротворення диктатора ніколи не призводило і не призведе до досягнення сталого миру. І це просто не те, ким ми є. Саме тому після майже 30 років служби я вирішила, що зобовʼязана піти у відставку, аби відкрито висловити свої погляди", – наголошує Брінк.

I’ve dedicated my life to protecting democracy & fighting for freedom. It’s why we stood up to Putin and why I spoke out against Trump.



My next mission: fighting for what’s right here at home. I’m running for #MI07 because it's time to put Michigan families first and fight back. pic.twitter.com/7bAvV2uniJ – Ambassador Bridget Brink (@AmbBridgetBrink) June 18, 2025

В інтервʼю порталу The Detroit News Бріджит Брінк розповіла, що після повернення з-за кордону до США мала кілька пропозицій роботи в бізнесі, неурядових організаціях та науці, але зрештою обрала політику.

"Ці вибори, на мою думку, надзвичайно важливі, щоб показати, хто ми є і яка ми країна – яку країну ми хочемо для наших дітей і дітей наших дітей", – заявила вона.

Брінк, яка є членкинею Демократичної партії, балотуватиметься на проміжних виборах до Конгресу у 2026 році у 7-му окрузі Мічигану, де їй протистоятиме чинний член Палати представників від республіканців Том Барретт.

Як зазначає The Detroit News, округ є одним із найбільш конкурентних на всій території США, тож результат виборів передбачити складно.

Нагадаємо, Бріджит Брінк пропрацювала на посаді посла США в Україні з травня 2022 по квітень 2025 року. Уже після звільнення вона визнала, що пішла з посади через незгоду з зовнішньою політикою адміністрації Дональда Трампа.