Трамп сподівається "вже вихідними" влаштувати зустріч формату США-Україна-РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що розраховує у максимально стислі терміни організувати переговори у форматі США-Україна-РФ після сьогоднішньої зустрічі у Вашингтоні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на публічному відкритті зустрічі за участі президента України та європейських лідерів у Білому домі.

Трамп сказав, що безпекові гарантії для України будуть одним з ключових пунктів обговорення.

"Ми проговоримо, хто і що буде робити. Я налаштований оптимістично, що разом ми можемо досягти домовленості, яка дозволить стримати нову агресію проти України… Думаю, європейські держави візьмуть на себе багато роботи, ми їм допоможемо", – сказав президент США.

Він продовжив, що слід обговорити "можливий обмін територіями" між Україною і Росією, беручи до уваги поточну лінію фронту.

"Ми спробуємо влаштувати тристоронню зустріч (у форматі США-Україна-РФ), можливо, вже вихідними", – заявив Трамп.

"У мене відчуття, що Ви (до Зеленського – Ред.) і президент Путін зможете до чогось домовитись. Звісно, це рішення, яке може ухвалювати лише президент Зеленський і народ України, взаємодіючи також узгоджено з президентом Путіним. І я думаю, що з цього може вийти щось дуже добре", – сказав Трамп.

Президент США планує телефонувати Путіну після переговорів з Зеленським і європейськими лідерами.

Нагадаємо, під час публічної частини зустрічі із Зеленським Трамп повторив, що вже не вважає зупинку бойових дій необхідним етапом для подальших мирних перемовин з РФ.

Також американський президент прокоментував потенційні гарантії безпеки від США для України.

Зеленський зі свого боку дякував Трампу і європейським союзникам за зброю, яку Україна тепер отримує через спеціальний механізм НАТО.

