Трамп зідзвониться з Путіним після переговорів з Зеленським і євролідерами

Після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами у Білому домі в понеділок у президента США Дональда Трампа запланована телефонна розмова з главою Кремля Владіміром Путіним.

Про це Трамп сказав пресі під час зустрічі з Зеленським у Білому домі, повідомляє "Європейська правда".

"Я щойно поговорив з президентом Путіним опосередковано, і у нас буде телефонна розмова одразу після сьогоднішніх зустрічей", – повідомив президент США.

Він додав, що у підсумку тристоронній саміт Україна-Росія-США може відбутися, а може і не відбутися.

"Якщо тристоронньої зустрічі не буде, бойові дії триватимуть. А якщо буде, у нас будуть хороші шанси (завершити війну. – Ред.)... Він чекає на мій дзвінок, коли ми закінчимо ці зустрічі", – сказав Трамп.

Трамп також прокоментував можливі гарантії безпеки від США для України, зокрема – потенційне направлення американських військових. Він не заперечив і не підтвердив можливість направити американський контингент в Україну.

Як повідомлялось, перед прибуттям до Білого дому Зеленський і європейські лідери провели нараду у посольстві України. За підсумками цих перемовин Зеленський заявив, що від Путіна не варто чекати, що він сам відмовиться від агресії, тому США та Європа повинні чинити на нього спільний тиск.

Дивіться відеопояснення "ЄвроПравди" про те, чого очікувати від переговорів у Вашингтоні.