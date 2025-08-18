Трамп прокоментував потенційні гарантії безпеки від США для України

Президент США Дональд Трамп прокоментував можливі гарантії безпеки від США для України, зокрема – потенційне направлення американських військових.

Про це він говорив під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі, повідомляє "Європейська правда".

У відповідь на запитання, чи готовий президент США відправити американських миротворців до України в рамках мирної угоди, Трамп не підтвердив і не заперечив цього. Він відповів, що американці будуть співпрацювати з Україною та Росією, щоб забезпечити довгостроковий мир.

"Ми будемо працювати з Україною. Ми будемо працювати з усіма, і ми будемо дбати про те, щоб, якщо буде мир, він був тривалим. Це дуже довгострокова справа. Ми не говоримо про дворічний мир, після якого ми знову опинимося в цьому хаосі. Ми будемо дбати про те, щоб все було добре. Ми будемо працювати з Росією. Ми будемо працювати з Україною. Ми забезпечимо, щоб це спрацювало", – сказав Трамп.

У відповідь на уточнювальне запитання щодо того, якими можуть бути гарантії безпеки Україні з боку США, Трамп сказав, що "ми повідомимо вам про це, можливо, пізніше сьогодні". Як відомо, після зустрічі з Зеленським розпочнуться ширші переговори з європейськими лідерами щодо потенційних гарантій безпеки.

"Ми також зустрічаємося з сімома великими лідерами, великих країн, і будемо говорити про це. Усі вони будуть залучені, але буде багато допомоги. Що стосується безпеки, то допомога буде значною. Все буде добре", – сказав Трамп.

Він додав, що європейські країни є "першою лінією оборони", але США також "будуть допомагати". "Ми будемо залучені", – зазначив Трамп.

Як повідомлялось, перед прибуттям до Білого дому Зеленський і європейські лідери провели нараду у посольстві України. За підсумками цих перемовин Зеленський заявив, що від Путіна не варто чекати, що він сам відмовиться від агресії, тому США та Європа повинні чинити на нього спільний тиск.

Раніше у понеділок Зеленський провів у Вашингтоні зустріч зі спецпредставником Трампа Кітом Келлогом.

Після зустрічі з Келлогом Зеленський сказав, що у Трампа є сила, щоб примусити Росію до миру.

Дивіться відеопояснення "ЄвроПравди" про те, чого очікувати від переговорів у Вашингтоні.

