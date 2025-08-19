У Кремлі кажуть, що Трамп і Путін обговорили "підвищення рівня" переговорів

Помічник очільника Кремля Юрій Ушаков заявив, що президент США Дональд Трамп та Владімір Путін обговорили ідею "підвищення рівня представників" на переговорах щодо російсько-української війни під час телефонної розмови, задля якої Трамп перервав переговори у багатосторонньому форматі між лідерами України, США, Єврокомісії, НАТО та низки європейських держав.

Його слова цитує Reuters, передає "Європейська правда".

За словами Ушакова, розмова Трампа та Путіна тривала 40 хвилин.

"Було обговорено ідею про те, що варто було б розглянути можливість підвищення рівня представників української та російської сторін, тобто тих представників, які беруть участь у згаданих прямих переговорах", – заявив помічник глави Кремля.

Ушаков у своїх коментарях не уточнив, що саме він має на увазі під підвищенням рівня зустрічей, і не згадав про можливість тристоронньої зустрічі лідерів.

"Владімір Путін і Дональд Трамп домовилися підтримувати тісний контакт один з одним з питань України та інших актуальних тем міжнародного та двостороннього порядку денного", – зазначив Ушаков.

Він сказав, що розмова Путіна й Трампа була "відвертою і дуже конструктивною".

Писали, що переговори у багатосторонньому форматі між лідерами України, США, Єврокомісії, НАТО та низки європейських держав переривалися, щоби Трамп зателефонував очільнику Кремля.

Трамп опісля заявив, що починає підготовку до тристоронньої зустрічі з Зеленським і Путіним.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що президент Зеленський та очільник Кремля можуть зустрітися протягом найближчих двох тижнів.

