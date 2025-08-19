Мерц: зустріч Зеленського і Путіна може відбутися протягом двох тижнів

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що президент Володимир Зеленський та очільник Кремля Владімір Путін зустрінуться протягом найближчих двох тижнів.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Мерц заявив, що про це Трамп домовився з Путіним під час перерви у переговорах у багатосторонньому форматі між лідерами України, США, Єврокомісії, НАТО та низки європейських держав.

"Під час перерви в зустрічі американський президент поговорив телефоном з російським президентом і домовився, що зустріч між президентом Росії та президентом України відбудеться протягом найближчих двох тижнів", – сказав Мерц журналістам.

За словами німецького канцлера, Трамп погодився надіслати ще одне запрошення на тристоронню зустріч після цього, щоб переговори могли "по-справжньому розпочатися".

Він зазначив, що місце цієї зустрічі наразі ще не визначено.

"Ми не знаємо, чи наважиться російський президент взяти участь у такому саміті. Тому потрібні переконання", – сказав Мерц.

Німецький канцлер зазначив, що Трамп був вражений тим, що європейці виступили єдиним фронтом і що їхні переговори з адміністрацією США тепер перейдуть до деталей щодо гарантій безпеки для України.

"Абсолютно очевидно, що в цьому має брати участь уся Європа", – додав Мерц.

Зазначимо, Мерц перед початком зустрічі лідерів США, України, Єврокомісії та низки європейських держав наполіг, що наступний раунд переговорів з РФ повинен мати на меті припинення вогню, всупереч намірам Трампа не вести про це переговори.

А президент Фінляндії Александр Стубб розкрив додаткові подробиці зустрічі в Білому домі, зокрема розповів про три основні результати.

Читайте також: Трамп під тиском. Як американці стають ключовим союзником України у впливі на Білий дім, або дивіться відеопояснення "ЄвроПравди".