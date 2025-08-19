В Кремле говорят, что Трамп и Путин обсудили "повышение уровня" переговоров

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что президент США Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили идею "повышения уровня представителей" на переговорах по российско-украинской войне во время телефонного разговора, ради которого Трамп прервал переговоры в многостороннем формате между лидерами Украины, США, Еврокомиссии, НАТО и ряда европейских государств.

Его слова цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

По словам Ушакова, разговор Трампа и Путина длился 40 минут.

"Была обсуждена идея о том, что следовало бы рассмотреть возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах", – заявил помощник главы Кремля.

Ушаков в своих комментариях не уточнил, что именно он имеет в виду под повышением уровня встреч, и не упомянул о возможности трехсторонней встречи лидеров.

"Владимир Путин и Дональд Трамп договорились поддерживать тесный контакт друг с другом по вопросам Украины и другим актуальным темам международной и двусторонней повестки дня", – отметил Ушаков.

Он сказал, что разговор Путина и Трампа был "откровенным и очень конструктивным".

Писали, что переговоры в многостороннем формате между лидерами Украины, США, Еврокомиссии, НАТО и ряда европейских государств прерывались, чтобы Трамп позвонил главе Кремля.

Трамп после этого заявил, что начинает подготовку к трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что президент Зеленский и глава Кремля могут встретиться в течение ближайших двух недель.

Читайте также: Трамп под давлением. Как американцы становятся ключевым союзником Украины во влиянии на Белый дом.