ЗМІ: Рубіо очолить групу, яка розробить проєкт гарантій безпеки для України

Американський президент Дональд Трамп та європейські лідери домовились: державний секретар США Марко Рубіо очолить робочу групу з радників з національної безпеки та представників НАТО, яка розробить проєкт безпекових гарантій для України.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на європейських посадовців, ознайомлених із перебігом переговорів, передає "Європейська правда".

Співрозмовники видання стверджують, що 18 серпня Трамп і європейські лідери домовилися, що Рубіо очолить робочу групу у складі радників з національної безпеки та представників НАТО, яка розробить гарантії безпеки для України.

За словами європейських посадовців, гарантії безпеки будуть складатися з чотирьох компонентів:

військова присутність;

протиповітряна оборона;

озброєння;

моніторинг припинення бойових дій.

Посадовці стверджують, що існує ряд способів, за допомогою яких США можуть надати непряму військову підтримку європейським миротворцям, не вводячи американські війська на територію України.

Зазначимо, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер вважають, що найважливішим результатом переговорів у Білому домі була готовність США працювати над гарантіями безпеки для України.

Президент України Володимир Зеленський визнав, що представив під час візиту до США своє бачення гарантій безпеки для України. Також він не чекає, що усі учасники "коаліції рішучих" надішлють в Україну контингент у рамках гарантій безпеки.

