"Як тебе не любити, Києве мій": команди трьох посольств створили відео-присвяту Києву

Команди посольств Німеччини, Франції та Британії підготували відеопривітання до Дня Києва, де виконують "Києве мій" у співпраці з українськими митцями.

Як повідомляє "Європейська правда", відео виклали 31 травня на офіційних сторінках усіх трьох дипмісій.

Зйомки проводилися на залізничному вокзалі, в історичному центрі – на Володимирській гірці, Софіївській площі, всередині Софіївського собору. Включили також кадри розбитої російськими обстрілами Лук’янівки.

З підготовкою до запису та виконанням допомогли українські музиканти з проєктів Open Opera / PARTES Ensemble та Національного будинку музики.

"Ти став нам другим домом, і тебе неможливо не любити. Твоїх прекрасних, мужніх людей, які повертають світло навіть після найтемніших ночей. Твою відкритість світу й віру – у часи випробувань. Твою впертість і боротьбу за свободу. Ми віримо в твоє майбутнє і пишаємося бути поруч із тобою", – зазначають у підписі до відео.

Перед цим схожий проєкт посольства організували до Різдва та Нового року – тоді вони заспівали "Щедрика" на станції київського метро "Золоті ворота".

Перед цим багато дипломатів в Україні та посадовців країн-партнерів за її межами разом з українцями відзначали день вишиванки.