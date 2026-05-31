"Як тебе не любити, Києве мій": команди трьох посольств створили відео-присвяту Києву
Новини — Неділя, 31 травня 2026, 14:30 —
Команди посольств Німеччини, Франції та Британії підготували відеопривітання до Дня Києва, де виконують "Києве мій" у співпраці з українськими митцями.
Як повідомляє "Європейська правда", відео виклали 31 травня на офіційних сторінках усіх трьох дипмісій.
Посольства Німеччини, Франції та Великої Британії у співпраці з українськими професійними музикантами зняли кліп-присвяту Києву до дня міста, де виконують "Києве мій" у відомих локаціях столиці.
View this post on Instagram
Зйомки проводилися на залізничному вокзалі, в історичному центрі – на Володимирській гірці, Софіївській площі, всередині Софіївського собору. Включили також кадри розбитої російськими обстрілами Лук’янівки.
З підготовкою до запису та виконанням допомогли українські музиканти з проєктів Open Opera / PARTES Ensemble та Національного будинку музики.
"Ти став нам другим домом, і тебе неможливо не любити. Твоїх прекрасних, мужніх людей, які повертають світло навіть після найтемніших ночей. Твою відкритість світу й віру – у часи випробувань. Твою впертість і боротьбу за свободу. Ми віримо в твоє майбутнє і пишаємося бути поруч із тобою", – зазначають у підписі до відео.
Перед цим схожий проєкт посольства організували до Різдва та Нового року – тоді вони заспівали "Щедрика" на станції київського метро "Золоті ворота".
Перед цим багато дипломатів в Україні та посадовців країн-партнерів за її межами разом з українцями відзначали день вишиванки.