СМИ: Рубио возглавит группу, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины

Американский президент Дональд Трамп и европейские лидеры договорились: государственный секретарь США Марко Рубио возглавит рабочую группу из советников по национальной безопасности и представителей НАТО, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с ходом переговоров, передает "Европейская правда".

Собеседники издания утверждают, что 18 августа Трамп и европейские лидеры договорились, что Рубио возглавит рабочую группу в составе советников по национальной безопасности и представителей НАТО, которая разработает гарантии безопасности для Украины.

По словам европейских чиновников, гарантии безопасности будут состоять из четырех компонентов:

военное присутствие;

противовоздушная оборона;

вооружение;

мониторинг прекращения боевых действий.

Чиновники утверждают, что существует ряд способов, с помощью которых США могут оказать косвенную военную поддержку европейским миротворцам, не вводя американские войска на территорию Украины.

Отметим, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер считают, что важнейшим результатом переговоров в Белом доме была готовность США работать над гарантиями безопасности для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что представил во время визита в США свое видение гарантий безопасности для Украины. Также он не ждет, что все участники "коалиции решительных" пришлют в Украину контингент в рамках гарантий безопасности.

Читайте также: Трамп под давлением. Как американцы становятся ключевым союзником Украины во влиянии на Белый дом.