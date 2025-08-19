МЗС Естонії оновило попередження про небажаність поїздок в Росію

Міністерство закордонних справ Естонії оновило попередження про поїздки в Росію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Відомство, як і раніше, рекомендує повністю утриматися від поїздок у Росію і звертає увагу на ризики, з якими естонські громадяни стикаються все частіше.

"Останнім часом МЗС і посольству Естонії в Москві стало відомо про кілька випадків, коли естонські громадяни потрапляли в поле зору російських силових структур саме через свої погляди", – сказала генеральний директор консульського відділу МЗС Естонії Тійна Нірк, коментуючи оновлене попередження.

За її словами, для цього не обов'язково відкрито критикувати війну Росії проти України: достатньо, якщо влада знаходить у телефоні приватне листування, зміст якого розходиться з офіційною політикою Росії.

Нірк нагадала, що єдине представництво Естонії в Росії розташоване в Москві, а кількість дипломатичних місій інших країн ЄС там також значно скоротилася. Тому отримання консульської допомоги в разі потреби може виявитися вкрай важким і витратним.

Останнім часом посольство Естонії в Москві зазначає, що російська влада почала використовувати навіть дрібні правопорушення, включно з міграційними, для тиску і шантажу щодо громадян Естонії, які перебувають у Росії.

В оновленому попередженні МЗС настійно радить повністю відмовитися від поїздок до Росії. Громадянам Естонії, які перебувають там тимчасово, рекомендується ретельно обміркувати необхідність подальшого перебування. Також МЗС рекомендує громадянам Естонії за першої можливості повернутися додому.

Поїздки в Росію пов'язані з серйозними ризиками. Зокрема:

Російська влада може вимагати доступ до даних в особистих електронних пристроях; думки, висловлені в Росії або раніше, якщо вони суперечать офіційній позиції, можуть призвести до суворих покарань, включно з позбавленням волі;

Іноземців, затриманих за підозрою в порушенні закону, можуть примушувати вступити до збройних сил РФ для відправки на війну в Україну;

Щодо громадян із подвійним громадянством (Естонія – Росія) застосовуються закони РФ, і можливості Естонії надати їм консульську допомогу обмежені.

У липні МЗС Польщі заявило про рекомендацію для своїх громадян не їздити до Росії.

Раніше в російському МЗС заявили, що відкликають згоду на функціонування консульства Польщі в Калінінграді з 29 серпня.