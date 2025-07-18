Польща закликала своїх громадян не їздити в Росію

МЗС Польщі заявило про рекомендацію для своїх громадян не їздити до Росії.

Відповідне попередження з’явилося на обліковому записі МЗС Польщі у соцмережі Х 18 липня, передає "Європейська правда".

"Міністерство закордонних справ не рекомендує подорожувати до Росії у зв'язку з війною в Україні та визнанням владою Росії Польщі державою, що не є дружньою", – йдеться у повідомленні.

"З огляду на скорочення чисельності консульського персоналу Республіки Польща в Росії, можливість надання допомоги громадянам є обмеженою", – додали в МЗС Польщі.

❌ MSZ odradza podróże do Rosji w związku z wojną na 🇺🇦 oraz uznaniem Polski przez władze Rosyjskiej Federacji za państwo nieprzyjazne.



‼️ Ze względu na zredukowaną liczebność personelu konsularnego RP w Rosji możliwość udzielenia pomocy obywatelom 🇵🇱 jest ograniczona. – Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) July 18, 2025

Варто зазначити, що війна РФ проти України і рішення Москви визнати Польщу недружньою державою є факторами, які впливають на подорожі поляків вже тривалий час. Однак оновлення рекомендації може бути пов'язаним саме зі зменшенням кількості польських дипустанов у Росії.

Раніше в російському МЗС заявили, що відкликають згоду на функціонування консульства Польщі в Калінінграді з 29 серпня.

Закриття консульства в Калінінграді стало відповіддю на закриття російського генконсульства в Кракові.