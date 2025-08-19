МИД Эстонии обновил предупреждение о нежелательности поездок в Россию

Министерство иностранных дел Эстонии обновило предупреждение о поездках в Россию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Ведомство по-прежнему рекомендует полностью воздержаться от поездок в Россию и обращает внимание на риски, с которыми эстонские граждане сталкиваются все чаще.

"В последнее время МИД и посольству Эстонии в Москве стало известно о нескольких случаях, когда эстонские граждане попадали в поле зрения российских силовых структур именно из-за своих взглядов", – сказала генеральный директор консульского отдела МИД Эстонии Тийна Нирк, комментируя обновленное предупреждение.

По ее словам, для этого не обязательно открыто критиковать войну России против Украины: достаточно, если власти находят в телефоне частную переписку, содержание которой расходится с официальной политикой России.

Нирк напомнила, что единственное представительство Эстонии в России находится в Москве, а количество дипломатических миссий других стран ЕС там также значительно сократилось. Поэтому получение консульской помощи в случае необходимости может оказаться крайне трудным и затратным.

В последнее время посольство Эстонии в Москве отмечает, что российские власти начали использовать даже мелкие правонарушения, включая миграционные, для давления и шантажа в отношении граждан Эстонии, находящихся в России.

В обновленном предупреждении МИД настоятельно советует полностью отказаться от поездок в Россию. Гражданам Эстонии, которые находятся там временно, рекомендуется тщательно обдумать необходимость дальнейшего пребывания. Также МИД рекомендует гражданам Эстонии при первой возможности вернуться домой.

Поездки в Россию связаны с серьезными рисками. В частности:

Российские власти могут потребовать доступ к данным в личных электронных устройствах; мысли, высказанные в России или ранее, если они противоречат официальной позиции, могут привести к суровым наказаниям, включая лишение свободы;

Иностранцев, задержанных по подозрению в нарушении закона, могут принуждать вступить в вооруженные силы РФ для отправки на войну в Украину;

В отношении граждан с двойным гражданством (Эстония – Россия) применяются законы РФ, и возможности Эстонии оказать им консульскую помощь ограничены.

В июле МИД Польши заявил о рекомендации для своих граждан не ездить в Россию.

Ранее в российском МИД заявили, что отзывают согласие на функционирование консульства Польши в Калининграде с 29 августа.