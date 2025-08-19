У Єврокомісії прокоментували можливість розділення України й Молдови на шляху до ЄС

Європейська комісія вважає, що Україна та Молдова окремо виконали усі умови для відкриття кластера 1 у перемовинах про вступ до Євросоюзу і обидві готові до цього, але остаточне рішення про відкриття має приймати Рада ЄС.

Про, відповідаючи на питання журналістів в Брюсселі 19 серпня, повідомила заступниця головної речниці Єврокомісії Аріанна Подеста, передає кореспондентка "Європейської правди".

Рішення про відкриття перемовного кластера для України та Молдови повинна прийняти Рада ЄС, але обидві країни готові, заявили в Єврокомісії.

"Ми запропонували як для Молдови, так і для України відкрити перемовини за Кластером 1. Ми вважаємо, що умови для початку перемовин за Кластером 1 були виконані Молдовою та Україною окремо. Тепер рішення щодо відкриття переговорів належить державам-членам ЄС", – наголосила Подеста.

Вона додала, що "Комісія стоїть на позиції, що обидві країни готові до цього".

"Розширення – це процес, що базується на досягненнях", – нагадала речниця Єврокомісії.

Як повідомляла "Європейська правда", віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявив, що ідея розділення України та Молдови в процесі вступу до Європейського Союзу зруйнує силу євроінтеграції, яка потрібна Україні, Молдові і самому ЄС.

Президент Володимир Зеленський також вважає, що можливе розділення України та Молдови у рамках переговорного процесу для вступу до Євросоюзу буде "дуже поганим" кроком.

ЗМІ повідомляли, що ЄС знову розглядає можливість відкриття першого кластера переговорів про членство з Молдовою – без здійснення такого кроку щодо України.