В Еврокомиссии прокомментировали возможность разделения Украины и Молдовы на пути в ЕС

Европейская комиссия считает, что Украина и Молдова отдельно выполнили все условия для открытия кластера 1 в переговорах о вступлении в Евросоюз и обе готовы к этому, но окончательное решение об открытии должен принимать Совет ЕС.

Об этом, отвечая на вопрос журналистов в Брюсселе 19 августа, сообщила заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Арианна Подеста, передает корреспондент "Европейской правды".

Решение об открытии переговорного кластера для Украины и Молдовы должен принять Совет ЕС, но обе страны готовы, заявили в Еврокомиссии.

"Мы предложили как для Молдовы, так и для Украины открыть переговоры по Кластеру 1. Мы считаем, что условия для начала переговоров по Кластеру 1 были выполнены Молдовой и Украиной отдельно. Теперь решение об открытии переговоров принадлежит государствам-членам ЕС", – подчеркнула Подеста.

Она добавила, что "Комиссия стоит на позиции, что обе страны готовы к этому".

"Расширение – это процесс, основанный на достижениях", – напомнила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Как сообщала "Европейская правда", вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка заявил, что идея разделения Украины и Молдовы в процессе вступления в Европейский Союз разрушит силу евроинтеграции, которая нужна Украине, Молдове и самому ЕС.

Президент Владимир Зеленский также считает, что возможное разделение Украины и Молдовы в рамках переговорного процесса для вступления в Евросоюз будет "очень плохим" шагом.

СМИ сообщали, что ЕС снова рассматривает возможность открытия первого кластера переговоров о членстве с Молдовой – без осуществления такого шага в отношении Украины.