Зеленський оцінив можливе розділення України і Молдови на шляху в ЄС

Президент Володимир Зеленський вважає, що можливе розділення України та Молдови у рамках переговорного процесу для вступу до Євросоюзу буде "дуже поганим" кроком.

Про це Зеленський сказав під час пресконференції з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн в неділю, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський наголосив, що Україна вважає майбутнє членство в ЄС частиною своєї безпеки.

"Ми говорили про переговори щодо вступу до ЄС. Не може бути розділення між Україною та Молдовою. На мою думку, це було б просто дуже поганим кроком, і якщо таке розділення відбудеться, це автоматично означатиме, що Європа розділена", – сказав глава держави.

ЗМІ повідомляли, що ЄС знову розглядає можливість відкриття першого кластера переговорів про членство з Молдовою – без здійснення такого кроку щодо України.

За сценарієм, який вивчають посадовці ЄС, європейські країни проголосують за відкриття першого "переговорного кластера" для Молдови на початку наступного місяця після зустрічі міністрів ЄС.

Такий крок надасть потужний електоральний імпульс президентці Маї Санду напередодні парламентських виборів, що пройдуть наприкінці вересня.

Нещодавно очільник Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна проти розділення України та Молдови на шляху до Європейського Союзу.