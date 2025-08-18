Качка: розділення заявок України та Молдови зруйнує силу євроінтеграції, потрібну самому ЄС

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка вважає, що ідея поділу України та Молдови в процесі вступу до Європейського Союзу абсолютно зруйнує ту силу європейської інтеграції, яка потрібна Україні, Молдові і самому ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я хотів би сказати, що насправді це не основна магістральна думка. Основна магістральна думка в Європейському Союзі й у нас – відкриття переговорів щодо першого кластера і для України, і для Молдови. Тим більше, що для цього немає жодних перепон. І фактично єдина потреба – це забезпечити одностайність 27 держав-членів Європейського Союзу", – сказав Качка під час презентації Програми дій уряду в понеділок у Києві, відповідаючи на запитання щодо можливого поділу України та Молдови в процесі вступу до ЄС.

Він додав, що Україна ставиться негативно до такого розділення.

"Тому що насправді це відхід від базового підходу до відкриття переговорів. Навіть враховуючи те, що це спроба, можливо, підтримати проєвропейські сили під час парламентської кампанії в Молдові. Але насправді це якраз реалізація негативного сценарію, такого, як фактично фреймування розширення Європейського Союзу на Україну і Молдову", – додав він.

На його думку, ідеї, пов'язані з тим, щоб тільки для Молдови відкривати перший кластер, абсолютно зруйнують ту силу європейської інтеграції, яка потрібна для України, для Молдови і для самого Європейського Союзу з огляду на ті виклики, які створює Російська Федерація.

"Тому, очевидно, що ми ставимось до цієї ідеї негативно і вважаємо, що нам треба зосереджуватись насамперед на найбазовішому сценарії, а саме: відкритті повноцінних перемовин і для України, і для Молдови, тим паче, що більшість держав-членів Європейського Союзу та європейських інституцій виступають саме за це", – наголосив Качка.

Президент Володимир Зеленський вважає, що можливе розділення України та Молдови у рамках переговорного процесу для вступу до Євросоюзу буде "дуже поганим" кроком.

ЗМІ повідомляли, що ЄС знову розглядає можливість відкриття першого кластера переговорів про членство з Молдовою – без здійснення такого кроку щодо України.

За сценарієм, який вивчають посадовці ЄС, європейські країни проголосують за відкриття першого переговорного кластера для Молдови на початку наступного місяця після зустрічі міністрів ЄС.

Такий крок надасть потужний електоральний імпульс президентці Маї Санду напередодні парламентських виборів, що пройдуть наприкінці вересня.

Нещодавно очільник Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна проти розділення України та Молдови на шляху до Європейського Союзу.