"Коалиция решительных" анонсировала обсуждение с США гарантий безопасности для Украины

Лидеры государств "коалиции решительных" на встрече во вторник договорились в ближайшее время провести переговоры с США относительно "надежных гарантий безопасности" для Украины.

Об этом сообщили в британском правительстве, пишет "Европейская правда".

Британский премьер-министр Кир Стармер во время виртуальной встречи "коалиции решительных" заявил, что все ее участники "имеют общую цель – обеспечить справедливый и длительный мир для Украины".

"В ближайшие дни группы планирования "коалиции решительных" встретятся с американскими коллегами, чтобы продолжить подготовку конкретных планов по предоставлению надежных гарантий безопасности и подготовиться к развертыванию миротворческих сил в случае прекращения боевых действий", – сообщили на Даунинг-стрит.

Среди других тем обсуждения на встрече "коалиции решительных" было усиление санкционного давления на Россию, пока она "не продемонстрирует готовность принять серьезные меры для прекращения незаконного вторжения" в Украину.

Видеоконференция "коалиции решительных" стала продолжением вчерашней встречи в Вашингтоне и продолжением консультаций по вопросу гарантий безопасности для Украины.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер считают, что важнейшим результатом переговоров в Белом доме была готовность США работать над гарантиями безопасности для Украины.

По данным СМИ, государственный секретарь США Марко Рубио возглавит рабочую группу из советников по национальной безопасности и представителей НАТО, которая разработает проект гарантий безопасности для Украины.

