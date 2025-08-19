Орбану кортить побачити другу зустріч Путіна і Трампа

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан після онлайн-зустрічі лідерів ЄС заявив, що подальшу військову ескалацію можуть відвернути тільки переговори очільників США та Росії.

Таке він написав на Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами Орбана, на зустрічі лідерів ЄС "було підтверджено, що небезпеку третьої світової війни можна зменшити лише шляхом зустрічі Трампа і Путіна", а "стратегія ізоляції зазнала поразки".

Премʼєр Угорщини укотре зазначив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну можна вирішити "лише дипломатичними зусиллями", а повʼязувати членство України в ЄС з гарантіями безпеки "є непотрібним і небезпечним".

"Угорщина вітає кроки, зроблені під час переговорів Трампа і Путіна, і підтримує продовження переговорного процесу, зокрема з огляду на наступну зустріч Трампа і Путіна", – додав Орбан.

Крім того, він знову запропонував "якнайшвидше" провести саміт у форматі Європа-Росія.

Нагадаємо, 15 серпня президент США Дональд Трамп і Владімір Путін провели перші переговори на території американського штату Аляска.

Після цього український президент Володимир Зеленський та інші європейські лідери зустрілись із Трампом у Білому домі, аби обговорити шляхи дипломатичного завершення російської агресії.

Дивіться також відео "Європейської правди" про переговори лідерів Європи та США у Білому домі.