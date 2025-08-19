Bloomberg: Трамп требовал от Орбана пояснений, почему тот блокирует путь Украины в ЕС
Президент США Дональд Трамп в понедельник позвонил венгерскому премьеру Виктору Орбану после переговоров в Белом доме, чтобы спросить, почему он блокирует переговоры Украины о вступлении в Европейский Союз.
Об этом стало известно агентству Bloomberg, пишет "Европейская правда".
Разговор Трампа с Орбаном стал результатом дискуссий между президентом США и группой европейских лидеров, которые собрались в Белом доме, чтобы обсудить пути прекращения войны России против Украины.
По словам источников Bloomberg, в какой-то момент европейские лидеры попросили Трампа использовать свое влияние на Орбана, чтобы заставить его отказаться от противодействия вступлению Украины в ЕС.
Звонок венгерскому премьеру состоялся "после дополнительной, незапланированной встречи лидеров ЕС в Овальном кабинете", утверждает агентство.
Его источники добавили, что во время разговора с Трампом Орбан также выразил заинтересованность в принятии переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Сам Орбан публично не говорил о разговоре с президентом США, но ранее во вторник выступил против увязывания членства Украины в ЕС с вопросами гарантий безопасности для нее.
