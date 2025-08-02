Зеленський пропонує Раді ратифікувати угоду про сторічне партнерство з Британією

Президент Володимир Зеленський 2 серпня подав до Верховної Ради проєкт закону про ратифікацію Угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією.

Про це свідчить сайт Верховної Ради, пише "Європейська правда".

Україна та Британія 16 січня підписали історичну угоду про сторічне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.

Ця угода була укладена на основі безпекової угоди, підписаної 12 січня 2024 року.

Фактично нова угода розширює співпрацю Києва і Лондона у сфері безпеки та продовжує її з десятирічного на сторічний термін.

Документ охоплює співпрацю у питаннях безпеки та оборони, морській сфері, економіці, енергетиці, правосудді (включаючи міжнародне), протидії дезінформації тощо.

Про те, які зобов’язання запроваджує українсько-британська сторічна угода, читайте в статті: Військові бази, взаємна оборона і не лише: що дає Україні Сторічна угода з Британією.