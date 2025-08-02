Зеленский предлагает Раде ратифицировать соглашение о столетнем партнерстве с Британией

Президент Владимир Зеленский 2 августа подал в Верховную Раду проект закона о ратификации Соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией.

Об этом свидетельствует сайт Верховной Рады, пишет "Европейская правда".

Украина и Великобритания 16 января подписали историческое соглашение о столетнем партнерстве с целью углубления связей в сфере безопасности и укрепления партнерства для будущих поколений.

Это соглашение было заключено на основе соглашения о безопасности, подписанного 12 января 2024 года.

Фактически новое соглашение расширяет сотрудничество Киева и Лондона в сфере безопасности и продлевает его с десятилетнего на столетний срок.

Документ охватывает сотрудничество в вопросах безопасности и обороны, морской сфере, экономике, энергетике, правосудии (включая международное), противодействии дезинформации и т. д.

О том, какие обязательства вводит украинско-британское столетнее соглашение, читайте в статье: Военные базы, взаимная оборона и не только: что дает Украине Столетнее соглашение с Великобританией.