Міністр оборони Польщі озвучив три версії нічного вибуху на кукурудзяному полі

Міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш озвучив три найімовірніші гіпотези щодо нічного вибуху в селі Люблінського воєводства.

Його слова цитує RMF24, пише "Європейська правда".

Вранці 20 серпня стало відомо, що на кукурудзяне поле в селі Осини Люблінського воєводства Польщі впав невідомий предмет, який потім вибухнув.

"Найімовірніше, мова йде про безпілотник, який зазнав аварії. Він наразі не має жодних ознак, які б вказували на його військовий характер", – сказав Косіняк-Камиш.

За його словами, наразі військові аналізують три найімовірніші гіпотези щодо нічного вибуху. У Польщі підозрюють, що вибух могли спричинити: російський безпілотник, безпілотник для контрабанди або акт саботажу на території Польщі.

"Не слід відкидати те, що вже траплялося в інших країнах, – акт диверсії або саботажу на території Польщі. Досі ми мали справу з підпалами, такими як підпал на вулиці Маривільській. Ми вже знаємо, що це був інцидент, інспірований Російською Федерацією", – заявив міністр національної оборони, маючи на увазі пожежу в торговому центрі у Варшаві, яка сталася 12 травня 2024 року.

Польські військові вже заявили, що за попередніми результатами аналізу записів радарів, вночі не було зафіксовано порушення повітряного простору Польщі з боку України чи Білорусі.

Нагадаємо, наприкінці квітня 2023 року Міністерство оборони Польщі повідомило, що в Замості, приблизно за 15 км від Бидгоща, були знайдені залишки невстановленого військового об'єкта, який виявився російською ракетою Х-55.

Попереднє розслідування показало, що ракета, ймовірно, упала під час масованого російського обстрілу України в середині грудня 2022 року. Польські служби стежили за об'єктом, але в околицях Бидгоща втратили його з поля зору.