У Польщі повідомляють про падіння і вибух на полі невідомого об'єкта

У ніч проти середи на кукурудзяне поле в селі Осини Люблінського воєводства Польщі впав невідомий предмет, який потім вибухнув.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Марчин Юзвік з Луківського районного відділу поліції (Люблінське воєводство) повідомив, що після 2 години ночі співробітники поліції отримали повідомлення про "вибух" в селі Осини Луківського повіту.

"На кукурудзяному полі знайшли обгорілі елементи різних розмірів, розкидані в радіусі кількох десятків метрів. Це обпалені металеві та пластикові уламки", – уточнив офіцер.

"Що це за неідентифікований предмет, встановлюють відповідні служби. На місці події працюють співробітники поліції, ми перевіряємо територію", – додав поліцейський.

В результаті інциденту ніхто не постраждав, але були вибиті вікна в трьох прилеглих будинках.

Міністерство оборони вже знає про цей випадок, як повідомив RMF FM речник міністерства Януш Сеймей.

Як повідомляє Łuków.TV, посилаючись на висновки своїх журналістів, "ситуація на місці події дуже серйозна". На місці падіння непізнаного об'єкта утворилася воронка, а серед уламків було знайдено предмет, схожий на пропелер.

На кадрах, опублікованих порталом, в нічному небі видно яскравий спалах, а через мить чути гучний вибух. "Мене розбудив сильний вибух, від якого затряслися шибки у вікнах. Я виглянув на вулицю, але нічого не побачив. Лише вранці я помітив фари поліцейських машин", – розповів один з мешканців.

Łuków.TV повідомляє, що на місці події, окрім поліції, працювали також пожежники, які допомагали убезпечити територію. Зараз служби чекають на прибуття військових.

Варто зазначити, що Польща знову підіймала свою авіацію через російську комбіновану атаку на Україну в ніч проти вівторка.

Нагадаємо, наприкінці квітня 2023 року Міністерство оборони Польщі повідомило, що в Замості, приблизно за 15 км від Бидгоща, були знайдені залишки невстановленого військового об'єкта, який виявився російською ракетою Х-55.

Попереднє розслідування показало, що ракета, ймовірно, упала під час масованого російського обстрілу України в середині грудня 2022 року. Польські служби стежили за об'єктом, але в околицях Бидгоща втратили його з поля зору.

За фактом порушення повітряного простору Польщі прокуратура почала розслідування, яке триває й досі. Польські військові констатували, що Х-55 не становила загрози для країни.