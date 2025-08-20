Министр обороны Польши озвучил три версии ночного взрыва на кукурузном поле

Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш озвучил три наиболее вероятные гипотезы относительно ночного взрыва в селе Люблинского воеводства.

Его слова цитирует RMF24, пишет "Европейская правда".

Утром 20 августа стало известно, что на кукурузное поле в селе Осины Люблинского воеводства Польши упал неизвестный предмет, который затем взорвался.

"Скорее всего, речь идет о беспилотнике, который потерпел крушение. Он пока не имеет никаких признаков, которые бы указывали на его военный характер", – сказал Косиняк-Камыш.

По его словам, сейчас военные анализируют три наиболее вероятные гипотезы относительно ночного взрыва. В Польше подозревают, что взрыв могли вызвать: российский беспилотник, беспилотник для контрабанды или акт саботажа на территории Польши.

"Не следует исключать то, что уже происходило в других странах, – акт диверсии или саботажа на территории Польши. До сих пор мы имели дело с поджогами, такими как поджог на улице Маривильской. Мы уже знаем, что это был инцидент, инспирированный Российской Федерацией", – заявил министр национальной обороны, имея в виду пожар в торговом центре в Варшаве, который произошел 12 мая 2024 года.

Польские военные уже заявили, что по предварительным результатам анализа записей радаров, ночью не было зафиксировано нарушения воздушного пространства Польши со стороны Украины или Беларуси.

Напомним, в конце апреля 2023 года Министерство обороны Польши сообщило, что в Замостье, примерно в 15 км от Быдгоща, были найдены остатки неустановленного военного объекта, который оказался российской ракетой Х-55.

Предварительное расследование показало, что ракета, вероятно, упала во время массированного российского обстрела Украины в середине декабря 2022 года. Польские службы следили за объектом, но в окрестностях Быдгоща потеряли его из виду.