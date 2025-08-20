У Польщі прокоментували вибух на кукурудзяному полі

Оперативне командування Збройних сил Польщі прокоментувало інцидент в селі Люблінського воєводства, де на поле впав невідомий предмет, який потім вибухнув.

Про це польські військові написали у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Вранці 20 серпня стало відомо, що на кукурудзяне поле в селі Осини Люблінського воєводства Польщі впав невідомий предмет, який потім вибухнув.

Польські військові заявили, що за попередніми результатами аналізу записів радарів, вночі не було зафіксовано порушення повітряного простору Польщі з боку України чи Білорусі.

"Інформація про виявлення об'єкта, який, за попередніми оцінками, може бути частиною старого двигуна з пропелером, була передана до Центру управління повітряними операціями", – йдеться у заяві.

Наразі на місці події працюють відповідні служби, в тому числі військова поліція, які проводять детальний аналіз об'єкта. Для перевірки району інциденту були задіяні повітряні та наземні пошуково-рятувальні команди.

Варто зазначити, що Польща знову підіймала свою авіацію через російську комбіновану атаку на Україну в ніч проти вівторка, 19 серпня.

Нагадаємо, наприкінці квітня 2023 року Міністерство оборони Польщі повідомило, що в Замості, приблизно за 15 км від Бидгоща, були знайдені залишки невстановленого військового об'єкта, який виявився російською ракетою Х-55.

Попереднє розслідування показало, що ракета, ймовірно, упала під час масованого російського обстрілу України в середині грудня 2022 року. Польські служби стежили за об'єктом, але в околицях Бидгоща втратили його з поля зору.