Данія скасує податок на книги, щоб заохотити людей читати

Уряд Данії, занепокоєний зростаючою "кризою читання", планує скасувати 25-відсотковий податок з продажу книг, який наразі є найвищим у Європі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Занепокоєний "кризою читання", уряд Данії скасує податок з продажу книжок, прагнучи заохотити більше громадян купувати їх, заявив у середу міністр культури Якоб Енгель-Шмідт.

25-відсотковий податок на книги в скандинавській країні наразі є найвищим у Європі і різко контрастує з такими країнами, як Британія, де немає податку на книжкову продукцію.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб виправити кризу читання, яка, на жаль, поширилася в останні роки", – заявив Якоб Енгель-Шмідт в інтерв'ю інформаційному агентству Ritzau, оголосивши, що урядовий законопроєкт про бюджет пропонує скасувати податок з продажу книжок.

Цей захід коштуватиме державі приблизно 330 мільйонів крон (51 мільйон доларів) на рік.

Останній звіт Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) про освіту викликав тривогу в Данії, коли було виявлено, що 24 відсотки данських 15-річних дітей не можуть зрозуміти простий текст, що на чотири відсоткові пункти більше, ніж десять років тому.

Видавнича індустрія Данії наполягала на зниженні податків, заявивши в травневому звіті, що уряд повинен "гарантувати доступ до друкованих книг для всіх данців – як дітей, так і дорослих".

