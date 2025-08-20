Дания отменит налог на книги, чтобы поощрить людей читать

Правительство Дании, обеспокоенное растущим "кризисом чтения", планирует отменить 25-процентный налог с продажи книг, который сейчас является самым высоким в Европе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Обеспокоенное "кризисом чтения", правительство Дании отменит налог с продажи книг, стремясь поощрить больше граждан покупать их, заявил в среду министр культуры Якоб Энгель-Шмидт.

25-процентный налог на книги в скандинавской стране сейчас является самым высоким в Европе и резко контрастирует с такими странами, как Великобритания, где нет налога на книжную продукцию.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы исправить кризис чтения, который, к сожалению, распространился в последние годы", – заявил Якоб Энгель-Шмидт в интервью информационному агентству Ritzau, объявив, что правительственный законопроект о бюджете предлагает отменить налог с продажи книг.

Эта мера будет стоить государству примерно 330 миллионов крон (51 миллион долларов) в год.

Последний отчет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) об образовании вызвал тревогу в Дании, когда было обнаружено, что 24 процента датских 15-летних детей не могут понять простой текст, что на четыре процентных пункта больше, чем десять лет назад.

Издательская индустрия Дании настаивала на снижении налогов, заявив в майском отчете, что правительство должно "гарантировать доступ к печатным книгам для всех датчан – как детей, так и взрослых".

Напомним, президент США Дональд Трамп задекларировал доход в более сотни миллионов долларов от криптовалюты, бизнеса в сфере недвижимости и продажи сувенирной продукции: кроссовок, именных часов, духов и книг, в том числе Библий.

Напомним, в сентябре прошлого года Трампа обязали выплатить компенсацию лондонскому певцу и автору песен Эдди Гранту за использование его песни Electric Avenue без разрешения.