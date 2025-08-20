У Литві наблизились до рішень, які дозволять збивати цілі в повітряному просторі країни

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне каже, що завершується підготовка рішень, які дозволять збивати цілі в повітряному просторі країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

"Ми завершуємо рішення на правовому рівні, які пов'язані з більш швидким закриттям певних ділянок повітряного простору, певних коридорів, щоб можна було безпечно нейтралізувати цілі, не завдаючи значної побічної шкоди", – сказала Шакалієне.

BNS писало, що дискусії щодо захисту від дронів у Литві посилилися влітку, коли в країну влетіли два російські безпілотники типу "Шахед" з Білорусі. Один з них перевозив 2 кілограми вибухівки.

Наприкінці липня Шакалієне заявила, що готується законодавче регулювання, яке дозволить "миттєво та ефективно" закрити певні коридори повітряного простору та знищити в них без шкоди для цивільних об'єктів.

Командувач військово-повітряних сил Антуан Матутіс заявив, що це регулювання, над яким вже працюють кілька місяців, пов'язане зі зміною та наданням певних повноважень командувачу збройних сил, щоб можна було легше реагувати на повітряні загрози.

У той час міністр транспорту Еугеніюс Сабутіс заявив, що неможливо закрити повітряний простір терміново і висловив сумнів, чи слід збивати літальні апарати, не ідентифікувавши їх безпосередньо.

"Ми вирішимо найближчим часом, чи потрібно змінювати закон, чи обійтися без цього, але алгоритми вже розроблені. Про це зараз ведуться дуже інтенсивні переговори з військовими, як найкраще працюватиме алгоритм, щоб ми могли швидко закрити ті ділянки повітряного простору, які нам потрібні", – сказала Шакалієне.

Нагадаємо, 1 серпня після кількох днів пошуків майже у центрі Литви виявили російський дрон, який залетів з Білорусі. Генеральна прокуратура пізніше заявила, що у тому безпілотнику містився вибуховий заряд.

Міністри оборони та закордонних справ Литви спільно звернулись до генсека НАТО Марка Рютте з проханням невідкладно посилити протиповітряну оборону країни.

Перед цим схожий інцидент стався 10 липня, коли до Литви через Білорусь залетів дрон "Гербера".