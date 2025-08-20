В Литве приблизились к решениям, которые позволят сбивать цели в воздушном пространстве страны

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене говорит, что завершается подготовка решений, которые позволят сбивать цели в воздушном пространстве страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

"Мы завершаем решения на правовом уровне, которые связаны с более быстрым закрытием определенных участков воздушного пространства, определенных коридоров, чтобы можно было безопасно нейтрализовать цели, не нанося значительного побочного ущерба", – сказала Шакалиене.

BNS писало, что дискуссии по защите от дронов в Литве усилились летом, когда в страну влетели два российских беспилотника типа "Шахед" из Беларуси. Один из них перевозил 2 килограмма взрывчатки.

В конце июля Шакалиене заявила, что готовится законодательное регулирование, которое позволит "мгновенно и эффективно" закрыть определенные коридоры воздушного пространства и уничтожить в них без ущерба для гражданских объектов.

Командующий военно-воздушных сил Антуан Матутис заявил, что это регулирование, над которым уже работают несколько месяцев, связано с изменением и предоставлением определенных полномочий командующему вооруженных сил, чтобы можно было легче реагировать на воздушные угрозы.

В то время министр транспорта Эугениюс Сабутис заявил, что невозможно закрыть воздушное пространство срочно и выразил сомнение, следует ли сбивать летательные аппараты, не идентифицировав их непосредственно.

"Мы решим в ближайшее время, нужно ли менять закон или обойтись без этого, но алгоритмы уже разработаны. Об этом сейчас ведутся очень интенсивные переговоры с военными, как лучше всего будет работать алгоритм, чтобы мы могли быстро закрыть те участки воздушного пространства, которые нам нужны", – сказала Шакалиене.

Напомним, 1 августа после нескольких дней поисков почти в центре Литвы обнаружили российский дрон, который залетел из Беларуси. Генеральная прокуратура позже заявила, что в том беспилотнике содержался взрывной заряд.

Министры обороны и иностранных дел Литвы совместно обратились к генсеку НАТО Марку Рютте с просьбой безотлагательно усилить противовоздушную оборону страны.

Перед этим похожий инцидент произошел 10 июля, когда в Литву через Беларусь залетел дрон "Гербера".