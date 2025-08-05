Прокуратура Литви: у безпілотнику, який залетів з Білорусі, була вибухівка

Генеральна прокурорка Литви Ніда Грунскене заявила, що у безпілотнику, який залетів на територію країни з Білорусі, містився вибуховий заряд.

Її слова цитує LRT, пише "Європейська правда".

Грунскене заявила, що цей інцидент розслідується як окремий епізод у рамках досудового розслідування воєнних злочинів в Україні, яке було розпочато ще в березні 2022 року.

Безпілотник виявили минулої п’ятниці, 1 серпня, на полігоні. За словами Грунскене, огляд пристрою показав, що він містив вибуховий заряд, який був успішно знешкоджений на місці литовськими військовими фахівцями.

Генеральна прокурорка повідомила, що частини дрона були вилучені для різних розслідувань.

Однією з основних версій розслідування є те, що безпілотний літальний апарат випадково потрапив на територію Литви.

"Паралельно розслідуються й інші версії", – додала вона.

Міністерка оборони Довіле Шакалієне припустила, що безпілотник міг залетіти на литовську територію внаслідок впливу українських засобів РЕБ.

1 серпня апарат знайшли на території полігону у Йонавському районі – майже у центрі країни під Каунасом. Після цього представника посольства Білорусі викликали до МЗС Литви для пояснень.