Польські слідчі вважають, що в полі на Люблінщині впав військовий дрон
З попередніх висновків польської прокуратури випливає, що вночі на кукурудзяне поле на Люблінщині впав військовий безпілотник.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.
Команда з п'яти прокурорів та експертів з різних галузей зараз обстежує кукурудзяне поле, шукаючи металеві та пластикові уламки – залишки того, що впало і вибухнуло минулої ночі в селі Осини.
Попередні висновки вказують на те, що на поле в Осинах впав військовий безпілотник, повідомив окружний прокурор Любліна Гжегож Трусевич. Військовий піротехнічний експерт має визначити, що саме вибухнуло і чи вибух стався після падіння дрона на землю, чи в повітрі (поруч проходить лінія електропередачі, можливо, дрон зачепив її).
Джерело PAP в Міністерстві оборони повідомило, що там впав військовий безпілотник без бойової частини, швидше за все, так званий дрон-приманка, що містить лише невелику кількість вибухівки.
Мета таких безпілотників – зачепити системи протиповітряної оборони і відвернути їхню "увагу" від суто бойових безпілотників.
Наразі служби не можуть визначити, хто його виготовив і з якої країни прилетів об'єкт, що впав на кукурудзяне поле.
Очікується, що загалом близько 100 офіцерів будуть обшукувати поле. "Ми розділимо ділянку на сектори, розподілимо завдання між певними службами, і тоді матимемо інформацію про те, чи потрібно косити кукурудзу або проводити інші заходи", – сказав прокурор Гжегож Трусевич.
"Обшуку підлягає кілька гектарів. Попередні результати візуального огляду ми можемо очікувати протягом декількох годин", – повідомив він кореспонденту RMF FM о 13:00.
Вранці 20 серпня стало відомо, що на кукурудзяне поле в селі Осини Люблінського воєводства Польщі впав невідомий предмет, який потім вибухнув.
Польські військові заявили, що за попередніми результатами аналізу записів радарів, вночі не було зафіксовано порушення повітряного простору Польщі з боку України чи Білорусі.
Міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш озвучив три найімовірніші гіпотези щодо нічного вибуху в селі Люблінського воєводства.