Польские следователи считают, что в поле на Люблинщине упал военный дрон

Из предварительных выводов польской прокуратуры следует, что ночью на кукурузное поле на Люблинщине упал военный беспилотник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Команда из пяти прокуроров и экспертов из разных областей сейчас обследует кукурузное поле, ища металлические и пластиковые обломки – остатки того, что упало и взорвалось прошлой ночью в селе Осины.

Предварительные выводы указывают на то, что на поле в Осинах упал военный беспилотник, сообщил окружной прокурор Люблина Гжегож Трусевич. Военный пиротехнический эксперт должен определить, что именно взорвалось и произошел ли взрыв после падения дрона на землю или в воздухе (рядом проходит линия электропередачи, возможно, дрон задел ее).

Источник PAP в Министерстве обороны сообщил, что там упал военный беспилотник без боевой части, скорее всего, так называемый дрон-приманка, содержащий лишь небольшое количество взрывчатки.

Цель таких беспилотников – зацепить системы противовоздушной обороны и отвлечь их "внимание" от боевых беспилотников.

Сейчас службы не могут определить, кто его изготовил и из какой страны прилетел объект, упавший на кукурузное поле.

Ожидается, что около 100 офицеров будут обыскивать поле. "Мы разделим участок на сектора, распределим задачи между определенными службами, и тогда будем иметь информацию о том, нужно ли косить кукурузу или проводить другие мероприятия", – сказал прокурор Гжегож Трусевич.

"Обыщут несколько гектаров. Предварительные результаты визуального осмотра мы можем ожидать в течение нескольких часов", – сообщил он корреспонденту RMF FM в 13:00.

Утром 20 августа стало известно, что на кукурузное поле в селе Осины Люблинского воеводства Польши упал неизвестный предмет, который затем взорвался.

Польские военные заявили, что по предварительным результатам анализа записей радаров, ночью не было зафиксировано нарушений воздушного пространства Польши со стороны Украины или Беларуси.

Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш озвучил три наиболее вероятные гипотезы относительно ночного взрыва в селе Люблинского воеводства.