FT: порівняння Донеччини з Флоридою справило враження на Трампа

На переговорах у Білому домі в понеділок Володимир Зеленський та європейські лідери порівняли передачу частини Донеччини Росії з тим, якби США довелось віддати частину Флориди – і ця аналогія справила враження на американського президента Трампа.

Про це йдеться у публікації Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Одним із каменів спотикання в мирних переговорах є вимога Росії, щоб Україна віддала території Донеччини та Луганщини в обмін на замороження лінії фронту у Херсонській та Запорізькій областях. Однак Київ наполягає, що не віддасть жодної території.

За словами двох осіб, обізнаних з цим питанням, у понеділок у Білому домі Зеленський та європейські лідери порівняли віддачу решти Донецької області з тим, якби Трамп віддав східну Флориду – штат, у якому розташований маєток Мар-а-Лаго американського лідера.

Співрозмовники видання додали, що ця аналогія вразила президента США.

Зазначимо, Трамп у понеділок, 18 серпня, після розмови з главою Кремля Путіним, оголосив, що починає готувати зустріч між лідерами України та Росії.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас наголосила, що тільки надійні гарантії безпеки України забезпечать стримування Росії від потенційного нападу в майбутньому.

А лідери держав "коаліції рішучих" на зустрічі у вівторок, 19 серпня, домовились найближчим часом провести переговори зі США щодо "надійних гарантій безпеки" для України.

