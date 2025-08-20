FT: сравнение Донбасса с Флоридой произвело впечатление на Трампа

На переговорах в Белом доме в понедельник Владимир Зеленский и европейские лидеры сравнили передачу части Донецкой области России с тем, если бы США пришлось отдать часть Флориды – и эта аналогия произвела впечатление на американского президента Трампа.

Одним из камней преткновения в мирных переговорах является требование России, чтобы Украина отдала территории Донецкой и Луганской областей в обмен на замораживание линии фронта в Херсонской и Запорожской областях. Однако Киев настаивает, что не отдаст ни одной территории.

По словам двух лиц, знакомых с этим вопросом, в понедельник в Белом доме Зеленский и европейские лидеры сравнили передачу остальной части Донецкой области с тем, если бы Трамп отдал восточную Флориду – штат, в котором расположено имение Мар-а-Лаго американского лидера.

Собеседники издания добавили, что эта аналогия поразила президента США.

Отметим, Трамп в понедельник, 18 августа, после разговора с главой Кремля Путиным, объявил, что начинает готовить встречу между лидерами Украины и России.

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас отметила, что только надежные гарантии безопасности Украины обеспечат сдерживание России от потенциального нападения в будущем.

А лидеры государств "коалиции решительных" на встрече во вторник, 19 августа, договорились в ближайшее время провести переговоры с США относительно "надежных гарантий безопасности" для Украины.

