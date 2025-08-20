Польща підтвердила, що не відправлятиме війська в Україну: каже, має інші завдання

На тлі розмов про іноземну військову місію в Україні позиція Варшави залишається незмінною – польські солдати не будуть відправлені до України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, його слова наводить RMF FM.

У середу під час пресконференції Косіняка-Камиша запитали, зокрема, що робити, щоб не повторилася ситуація, коли польські представники не беруть участі в переговорах про закінчення війни в Україні, а також про те, що політики "Права і справедливості" заявляють, що Польща не відправить солдатів до України.

"Ми не відправимо польських солдатів в Україну. Це позиція уряду не на тиждень, а на багато місяців", – відповів польський міністр національної оборони.

За його словами, таку позицію поділяє не тільки урядова коаліція, але й усі поляки. Він додав, що той факт, що Польща не відправить свої війська в Україну, не означає, що вона не бере участі в так званій "коаліції рішучих".

"Ми маємо також інші завдання, і зараз йдеться про відносини з нашими союзниками, які цілком розуміють позицію Польщі", – зазначив він.

Серед завдань Польщі він назвав, зокрема, захист східного флангу НАТО, польсько-білоруського кордону, де, як він додав, "постійно 5-6 тисяч солдатів залучені в охороні", а також забезпечення інфраструктури та логістики для "можливої миротворчої місії".

"У цьому процесі на території Польщі буде залучено десятки, сотні, тисячі польських солдатів, щоб забезпечити безпеку союзних військ, що перебувають у Польщі, або, можливо, забезпечити безпеку союзних військ, які могли б бути розміщені в Україні", – сказав глава Міноборони Польщі.

Косіняк-Камиш підкреслив, що неодноразово розмовляв з міністрами оборони Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії про роль Польщі як держави, що забезпечує можливу місію союзників в Україні. За його словами, командувачі французької та британської армій, "які взяли на себе організацію філософії "коаліції рішучих", добре розуміють роль Польщі".

Зазначимо, раніше міністр оборони Британії Джон Гілі підтвердив, що його країна залишається готовою розглянути можливість введення військ в Україну у разі досягнення мирної угоди з РФ.

