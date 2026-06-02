В Данії сформували новий уряд: проукраїнська прем’єрка лишається при владі

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у понеділок заявила, що їй вдалося сформувати лівоцентристський коаліційний уряд через кілька місяців після парламентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Угода про формування уряду меншості забезпечує Фредеріксен третій поспіль термін на посаді прем'єр-міністерки, поклавши край місяцям невизначеності після березневих виборів, за результатами яких 12 партій отримали місця в данському парламенті.

"Я відвідала Його Величність короля і повідомила, що після тривалих переговорів уряд може бути сформовано", – заявила Фредеріксен журналістам.

Після понад двох місяців переговорів, під час яких і соціал-демократи, і праві ліберали прагнули очолити новий уряд, саме 48-річна Фредеріксен забезпечила необхідну підтримку з боку партій у парламенті.

"Це урядова платформа для людей, які живуть у Данії, для майбутніх поколінь, а також для тварин", – сказала вона.

Загальні пріоритети уряду будуть представлені у вівторок, а міністрів призначать у середу, сказала Фредеріксен.

Окрім соціал-демократів, до складу нового уряду увійдуть соціал-ліберали, "Зелені ліві" та центристська партія "Помірковані", які для забезпечення парламентської більшості покладатимуться переважно на ультралівий "Червоно-зелений альянс", хоча вони також можуть шукати підтримки в інших партій під час окремих голосувань.

Агентство зазначає, що новий уряд знаменує поворот Фредеріксен наліво, хоча протягом останніх чотирьох років вона очолювала незвичайну коаліцію, що об'єднувала ліві та праві сили: її соціал-демократів, "Поміркованих" та лібералів.

Нагадаємо, Фредеріксен отримала ще один шанс сформувати уряд після того, як перемовини з правоцентристськими силами під керівництвом міністра оборони Троельса Лунда Поульсена провалилися.

Поульсена, лідера правої Ліберальної партії, на початку травня попросили вивчити варіанти формування уряду після того, як попередні переговори Фредеріксен щодо коаліції провалилися. Тоді партія "Помірковані" вийшла з перемовин.

