Польща активізувала авіацію і сили ППО через масований удар РФ по Україні

У ніч на вівторок, 2 червня, в польському повітряному просторі розпочалась операція військової авіації на тлі масованої російської атаки на Україну.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі, інформує "Європейська правда".

Як зазначили польські військові, були залучені необхідні сили та засоби, що перебувають у розпорядженні Оперативного командування.

Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перейшли у стан готовності.

"Ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист", – йдеться у заяві.

Згодом у командуванні поінформували, що операції військової авіації у польському небі завершились.

"Залучені наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки повернулися до стандартного режиму роботи. Повідомляємо, що порушень повітряного простору Республіки Польща зафіксовано не було", – зазначили польські військові.

Повідомляли, що у Києві та низці регіонів України оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування російськими військами балістичного озброєння та дронів.

У Києві внаслідок масованої російської атаки спалахнули пожежі, є пошкоджені будинки в різних районах міста. Загинуло четверо людей.

Також росіяни атакували, зокрема Харків і Дніпро, де теж загинули люди.