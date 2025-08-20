Польша подтвердила, что не будет отправлять войска в Украину: говорит, у нее другие задачи

На фоне разговоров об иностранной военной миссии в Украине позиция Варшавы остается неизменной – польские солдаты не будут отправлены в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, его слова приводит RMF FM.

В среду во время пресс-конференции Косиняка-Камыша спросили, в частности, что делать, чтобы не повторилась ситуация, когда польские представители не участвуют в переговорах о прекращении войны в Украине, а также о том, что политики "Права и справедливости" заявляют, что Польша не отправит солдат в Украину.

"Мы не отправим польских солдат в Украину. Это позиция правительства не на неделю, а на много месяцев", – ответил польский министр национальной обороны.

По его словам, такую позицию разделяет не только правительственная коалиция, но и все поляки. Он добавил, что тот факт, что Польша не отправит свои войска в Украину, не означает, что она не участвует в так называемой "коалиции решительных".

"У нас есть и другие задачи, и сейчас речь идет об отношениях с нашими союзниками, которые полностью понимают позицию Польши", – отметил он.

Среди задач Польши он назвал, в частности, защиту восточного фланга НАТО, польско-белорусской границы, где, как он добавил, "постоянно 5-6 тысяч солдат задействованы в охране", а также обеспечение инфраструктуры и логистики для "возможной миротворческой миссии".

"В этом процессе на территории Польши будут задействованы десятки, сотни, тысячи польских солдат, чтобы обеспечить безопасность союзных войск, находящихся в Польше, или, возможно, обеспечить безопасность союзных войск, которые могли бы быть размещены в Украине", – сказал глава Минобороны Польши.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что неоднократно разговаривал с министрами обороны Франции, Германии, Италии и Великобритании о роли Польши как государства, обеспечивающего возможную миссию союзников в Украине. По его словам, командующие французской и британской армиями, "которые взяли на себя организацию философии "коалиции решительных", хорошо понимают роль Польши".

Отметим, ранее министр обороны Великобритании Джон Хили подтвердил, что его страна остается готовой рассмотреть возможность ввода войск в Украину в случае достижения мирного соглашения с РФ.

