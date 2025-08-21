Єврокомісія та дипломати обговорюють торговельну угоду ЄС-США, щоб зробити заяву

Зранку у четвер, 21 серпня, Комітет постійних представників ЄС (Coreper) у Брюсселі зібрався на позачергове засідання для обговорення поточного стану торговельних відносин Європейського Союзу та США – щоб пізніше цього ж дня Європейська комісія зробила заяву з цього питання.

Про це кореспондентці "Європейської правди" розповіли дипломатичні джерела в ЄС.

Європейські дипломати обговорюють торговельну угоду ЕС-США, а Єврокомісія готує заяву щодо неї.

"Coreper сьогодні обговорює стан справ з торговельною угодою (між США та ЄС. – Ред.), з тим, щоб випрацювати спільну позицію, що дозволить Комісії пізніше поділитися найсвіжішою інформацією", – розповів один з дипломатів ЄС.

У пресслужбі Єврокомісії "ЄвроПравді" повідомили, що 21 серпня о 14:00 за київським часом запланована пресконференція єврокомісара з питань торгівлі Мароша Шефчовича щодо торговельних відносин ЄС та США.

Нагадаємо, 27 липня США та ЄС оголосили про укладення рамкової торговельної угоди, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Трамп похвалив домовленість як "найбільшу угоду, яка будь-коли укладалася".

Докладніше про угоду ЄС-США і про те, чому вона може мати позитивні наслідки для України, читайте у статті Вероніки Мовчан Поступки ЄС на користь України: які наслідки матиме торговельна угода Євросоюзу та США.