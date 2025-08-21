Еврокомиссия и дипломаты обсуждают торговое соглашение ЕС-США, чтобы сделать заявление

Утром в четверг, 21 августа, Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) в Брюсселе собрался на внеочередное заседание для обсуждения текущего состояния торговых отношений Европейского Союза и США – чтобы позже в этот же день Европейская комиссия сделала заявление по этому вопросу.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" рассказали дипломатические источники в ЕС.

Европейские дипломаты обсуждают торговое соглашение ЕС-США, а Еврокомиссия готовит заявление по нему.

"Coreper сегодня обсуждает положение дел с торговым соглашением (между США и ЕС. – Ред.) с тем, чтобы выработать общую позицию, что позволит Комиссии позже поделиться свежей информацией", – рассказал один из дипломатов ЕС.

В пресс-службе Еврокомиссии "ЕвроПравде" сообщили, что 21 августа в 14:00 по киевскому времени запланирована пресс-конференция еврокомиссара по вопросам торговли Мароша Шефчовича по торговым отношениям ЕС и США.

Напомним, 27 июля США и ЕС объявили о заключении рамочного торгового соглашения, закрепившего пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Трамп похвалил договоренность как "крупнейшую сделку, которая когда-либо заключалась".

Подробнее о соглашении ЕС-США и о том, почему оно может иметь положительные последствия для Украины, читайте в статье Вероники Мовчан Уступки ЕС в пользу Украины: какие последствия будет иметь торговое соглашение Евросоюза и США.