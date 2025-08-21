Норвегія створила другу бригаду в Арктиці для моніторингу кордону з РФ

Норвегія в середу офіційно створила другу бригаду в своєму арктичному регіоні на кордоні з Росією, зробивши ще один крок до виконання обіцянки НАТО потроїти потужність бригади до 2032 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Новостворена бригада "Фіннмарк" відповідає першій в історії країни стратегії національної безпеки, ухваленій на початку цього року, яка закликає до швидкого посилення оборони і поглиблення співпраці з ЄС.

"Нам доводиться жити з більш небезпечною і непередбачуваною Росією. Створення бригади "Фіннмарк" є необхідною відповіддю на більш невизначену ситуацію з безпекою у світі", – заявив міністр оборони Туре О. Сандвік.

Наразі в Осло на дійсній службі перебуває трохи більше 4 500 солдатів, але це число значно доповнюється Національною гвардією, яка налічує понад 40 000 осіб, що пройшли 12-місячну початкову службу, в країні практикується військовий призов як для чоловіків, так і для жінок.

Бригади НАТО зазвичай налічують 3 000-5 000 солдатів, і член-засновник військового альянсу має намір ще більше розширити свій військовий потенціал за рахунок третьої бригади, яка буде дислокована на півдні країни.

Одночасно з розгортанням бригади у Фіннмарку уряд передав нещодавно відремонтовані об'єкти вартістю 130 мільйонів євро (1,5 мільярда норвезьких крон) у Порсангмоені, провінція Фіннмарк. Як один з найпівнічніших військових гарнізонів у світі, бригада здійснюватиме моніторинг російського кордону і мілітаризованого Кольського півострова.

Згідно з довгостроковим планом оборони країни, бригада буде посилена бойовою протиповітряною обороною, артилерійським батальйоном, одним батальйоном легкої піхоти, інженерною ротою і розвідувальною ескадрильєю.

У 2024 році парламент Норвегії схвалив план збільшення оборонних витрат Осло до майже 138 мільярдів євро до 2036 року, тобто приблизно на 51 мільярд євро (611 мільярдів норвезьких крон). Це 37-відсоткове збільшення оборонних витрат також значно посилить військово-морську міць Норвегії завдяки п'яти новим фрегатам і повній модернізації її підводного флоту.

Нещодавно чотири члени НАТО провели військово-морські навчання в арктичних водах в рамках ширшого розгортання патрулювання Крайньої Півночі.

В Норвегії навесні також влаштували випробування для групи з 13 розвідників в Арктиці, які тривали 100 днів.